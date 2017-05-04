美味大評比!網友心中力推的五大早餐店
一日之計在於晨，早餐更是一整天活力的來源，台灣早餐店選項眾多，蛋餅、漢堡、吐司、蘿蔔糕，無不叫人食指大動，琳瑯滿目的美味總讓人一早就陷入猶豫，身在寶島就是如此幸福! DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》，找出網友心中前五大好評的早餐店，有機會一定要試試。
第五名 早安美芝城
據點超多的本土連鎖早餐店《早安美芝城》，品項也相當多樣，光是漢堡的麵包種類就有貝果、可頌、佛卡夏、軟法等等選擇，價格也相當平易近人。
第四名 文章牛肉湯
要吃道地的台南早餐，那就一訂要喝牛肉湯，位在安平的《文章牛肉湯》不只是消夜時段的好去處，也是許多台南人心中極力推薦的早餐，當天現宰的溫體牛肉質鮮嫩湯頭清香，吸引不少老饕，不過店內部分餐點像炒飯、麻油牛肉分量偏少，食量較大的人點餐前可先詢問。
第三名 好初早餐
名聲超響亮的《好初早餐》位在板橋江子翠，每天排隊人潮超多，招牌餐點櫻桃鴨胸堡、鹹鹹紅茶、海雲咖啡人氣超夯，店內吃早餐沒有限時，氣氛相當悠閒，不過正也是因為如此，想吃這樣的美味除非起一大早去，不然通常排隊排個半小時到一小時是很正常的。
第二名、肉蛋土司
醃過的豬肉片用火烤，加上美乃滋與荷包蛋，好料夾在土司內，讓人回味無窮!位在台中科博館附近的《肉蛋土司》，排隊人潮相當多，簡單樸實的味道不失美味。
第一名 樂口福
位在台北市南京東路的《樂口福》，光是裝潢就認人眼睛為之一亮，吃早餐的氣氛相當好，招牌《鐵鍋酥皮蛋餅》擄獲不少饕客的胃，名氣響亮。
(中時電子報)
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