NBA》帕克抬出場沒差 馬刺狂掃火箭扳平

馬刺明星前鋒里歐納德(右)攻下全場最高34分。(美聯社)

就算主控法國「小跑車」帕克末節左大腿受傷退場，馬刺仍然不改打算痛宰火箭決心！里歐納德手感超火燙，攻下全場最高34分，另有8助攻、7籃板演出，馬刺4日以121比96狂掃火箭，把西區準決賽扳成1比1平手僵局。

原本火箭打完前3節僅落後5分，不過馬刺末節一開始就打9比0，再次擴大領先差距，沒想到帕克最後8分52秒拋投不慎倒地撞傷膝蓋，被隊友抬出場治療，幸好馬刺反而受到激勵，持續擴大領先到30分，火箭只好宣告投降。

里歐納德4日命中率超高，全場投16中13、5罰全進，簡直把火箭防守當作空氣，帕克在傷退前，也有18分、4助攻，艾卓吉15分，丹尼格林12分，刻意被馬刺總教練帕波維奇放回先發的保羅蓋索，摘6分、13籃板與4火鍋。

根據馬刺官方最新消息，帕克的左大腿傷勢仍不明朗，要等明天(5日)接受核磁共振(MRI)後，才可確認他是否缺席接下來賽事，馬刺將於6日前往休士頓豐田中心跟火箭進行第3戰，假如帕克無法出賽，馬刺戰力勢必下滑。

「大鬍子」哈登必須扛下火箭4日客場慘敗的大部分責任，因為他竟在上半場投9中1、僅拿3分，就算他最後拿下13分、10助攻與7籃板，可是全場投17中3的離譜手感，造就火箭幾乎沒法扭轉場上局勢的無奈結局。

火箭以萊恩安德生18分最高，艾瑞克戈登15分，卡培拉14分，貝弗利12分，本季年度第六人得主熱門路易斯威廉斯也跟哈登一樣低迷，全場投7中2，只拿4分，另有2失誤。

(中時電子報)