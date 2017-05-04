大陸頻繁打壓台灣 外交部：力道更甚以往

近來頻繁傳出中國大陸在國際會議強勢驅逐我方代表，外交部發言人王珮玲上午表示，大陸最近對我國國際參與的打壓力道「更甚以往」，這個做法已造成國際間共同處理全球性議題的缺口，造成台灣人民反感外，也會跟兩岸關係和平發展背道而馳。

民進黨立委管碧玲今天透過臉書指出，類似矮化國格情況層出不窮，要求外交部恢復過去民進黨執政時的專責小組。

王珮玲表示，外交部跟全球我各館處都極為重視此事，一旦得知就會立刻採取行動，外交部也已有專責單位追蹤個案後續發展，每3個月也會請外館用電報針對轄區內發現並處理這類案例，後續改正情形匯報給外交部，並追蹤辦理落實情形。

王珮玲指出，事實上，國際間很多類似的情況是來自於國際標準組織（ISO）國家及所屬機構代碼「ISO3166」國家代碼，ISO是一個非政府組織，有162個成員，所公布的ISO3166廣為會員所屬公司機構引用。

她強調，「ISO3166」以「中國的一省」之不當列示我國國家代碼，長期以來，我方透過多方進洽敦促改正，但ISO仍受制於政治考量，沒有給予處理，現在僅透過雙邊途徑，逐案處理照應於ISO3166的不當列示。

王珮玲也說，不管ISO與陸方關係為何，我方將持續表達反對及抗議「ISO3166」不當列示我國代碼的嚴重立場。

事實上，陸方跟ISO關聯性很強，具有一定影響力，時任大陸鞍山鐵鋼鐵集團總經理（現任副董事長）張曉剛在民國104年時，接任ISO理事主席，並任期三年，去年民國105年ISO就在北京舉辦第39屆會員大會，有120個ISO會員及15個國際組織，共500餘人與會。

(旺報)