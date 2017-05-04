大陸頻繁打壓台灣 外交部：力道更甚以往
近來頻繁傳出中國大陸在國際會議強勢驅逐我方代表，外交部發言人王珮玲上午表示，大陸最近對我國國際參與的打壓力道「更甚以往」，這個做法已造成國際間共同處理全球性議題的缺口，造成台灣人民反感外，也會跟兩岸關係和平發展背道而馳。
民進黨立委管碧玲今天透過臉書指出，類似矮化國格情況層出不窮，要求外交部恢復過去民進黨執政時的專責小組。
王珮玲表示，外交部跟全球我各館處都極為重視此事，一旦得知就會立刻採取行動，外交部也已有專責單位追蹤個案後續發展，每3個月也會請外館用電報針對轄區內發現並處理這類案例，後續改正情形匯報給外交部，並追蹤辦理落實情形。
王珮玲指出，事實上，國際間很多類似的情況是來自於國際標準組織（ISO）國家及所屬機構代碼「ISO3166」國家代碼，ISO是一個非政府組織，有162個成員，所公布的ISO3166廣為會員所屬公司機構引用。
她強調，「ISO3166」以「中國的一省」之不當列示我國國家代碼，長期以來，我方透過多方進洽敦促改正，但ISO仍受制於政治考量，沒有給予處理，現在僅透過雙邊途徑，逐案處理照應於ISO3166的不當列示。
王珮玲也說，不管ISO與陸方關係為何，我方將持續表達反對及抗議「ISO3166」不當列示我國代碼的嚴重立場。
事實上，陸方跟ISO關聯性很強，具有一定影響力，時任大陸鞍山鐵鋼鐵集團總經理（現任副董事長）張曉剛在民國104年時，接任ISO理事主席，並任期三年，去年民國105年ISO就在北京舉辦第39屆會員大會，有120個ISO會員及15個國際組織，共500餘人與會。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。