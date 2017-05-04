搶坐檯小姐 男連續開槍殺人未遂判刑

45歲莊姓男子，3年前11月間到中區一家卡拉OK店消費，因不滿另一名陳姓男客叫林姓坐檯小姐轉檯，竟持改造手槍朝對方連續開槍，射中其腹部及左大腿各一槍，造成多處開放性傷口及骨折，台中地院依殺人未遂罪判處莊男6年6月徒刑。

判決書指出，綽號「阿榮」的莊元福（槍械部分已被新北地院判6年確定），2014年11月13日到中區「金曲獎卡拉OK」消費，因陳姓酒客到其座位旁，要求林姓坐檯小姐轉檯，引發莊男不滿，竟拿出改造手槍，朝陳男方向射擊並未擊中。

陳男衝上前要想搶下莊男的手槍，拉扯過程中，莊男又朝陳男腹部開槍，被害人倒地後，莊男又補一槍，朝其左大腿開一槍，幸經莊男友人跳出來阻止他繼續開槍，旁人緊急將陳男送醫急救，才倖免於難。

經醫師診斷救治，被害人有腹部、大腿開放性傷口，造成小腸膀胱、尿道損傷、恥骨骨折。

莊男矢口否認有殺人未遂犯行，辯稱第1槍非朝人射擊，是朝地上開槍；第2槍是因被害人衝過來要搶槍，對方握住他的手才會擊發；第3槍是被害人倒地後，又擔心他爬起來搶槍，才又再擊發。

台中地院審理後，法官認為，兩人原不相識，雖無深仇大恨，但莊男持致命性危險武器，朝人體射擊極易取人性命，而人體腹部有多數重要臟器，大腿也有大動脈，在此部位射擊，極可能發生死亡結果；被害人腹部中槍倒地後，莊男竟又近距離朝大腿開槍，確有有殺人之不確定故意，犯行明確，依殺人未遂罪判處6年6月徒刑。

(中時)