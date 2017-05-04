林奕含輕生疑雲 南檢警：已偵辦但有難度

針對作家林奕含輕生案，台南市警察局局長黃宗仁表示，已成立專案小組追查。（翻攝自林奕含臉書）

作家林奕含上周輕生，死因遭質疑與9年前曾被補教名師「誘姦」有關，在林家父母由出版社代發聲明後，網友也開始瘋狂肉搜，近日高市議員蕭永達、立委林俊憲等人公開點名補教名師陳星（本名陳國星），有明顯指控對象。台南市警察局局長黃宗仁表示，2日時就已成立專案小組追查，由台南市刑大主導，婦幼隊、科偵隊及第五分局協助偵辦，以釐清事件真相。

台南市刑大指出，經過清查，事件發生期間警方未曾受理過相關的性侵案報案，現有的證據薄弱，偵辦困難度很高，作家小說中的情節僅能當作參考，加上現在仍未與林奕含家屬取得聯絡，僅能從網路上找尋蛛絲馬跡，還不會有進一步的偵查動作。

針對此案，高雄市議員蕭永達1日在臉書PO文，公開點名涉及誘姦的補教狼師陳星，表示會繼續追查真相，並願意承擔所有法律責任，更以政治生命為擔保，若指控不實，將辭去議員退出政壇。綠委林俊憲也質疑，陳星於2004年開設一家公司，竟以小公司規模標到政府許多大採購案，其中是否有問題？林俊憲稱已掌握違法鐵證，將繼續追查。

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