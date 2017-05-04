換球衣來者不拒 義門神布馮有這段故事

尤文圖斯門神布馮在本季歐冠已連621分鐘無失球。（美聯社資料照）

「德高望重」怎麼做到？39歲的義大利傳奇門將布馮（Gigi Buffon）今天不但以歐冠連續621分鐘無失球紀錄，做出寶刀未老的實證，賽後也透露為何對於交換球衣都來者不拒，讓人明白他為何受到高度敬重。

「任何球員賽後要跟我交換球衣，我都非常樂意，這代表一種尊重，」布馮說：「我記得自己還是年輕小伙子的時候，賽後我想和一位球員交換球衣，他說no。我當時真的好沮喪，就決定如果以後我變成一個偉大的球員，一定不要這樣。至於『他』是誰？抱歉我不能說。」

布馮今天帶領尤文圖斯在歐冠4強客場首回合2比0完封摩納哥，對手教頭亞丁（Leonardo Jardim）賽後稱讚這位老門將表現關鍵，演出2、3次「不可思議的撲救」。布馮則說，他的目標不是贏得金球獎，只想證明自己還有能力站在這個舞台。

「我的目標一直是證明自己足以站在這裡，然後在一個適當的時機結束球員生涯，一個當我決定退休，人們還會說『好可惜』的時間點。」布馮說。

至於這些精彩撲救，布馮表示沒辦法替自己評論，「但最重要的是當球隊需要的時候，只要我都還能做好準備，我就會覺得很滿意和開心。」

(中時電子報)