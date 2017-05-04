20秒被徐曉冬KO 魏雷：真用內力就出人命啦！

魏雷說，若自己真使出內力，會讓徐曉冬喪命!(圖/截自YouTube)

被KO太极大师雷雷：如果我真用内力，可能就出人命了

格鬥狂人徐曉冬近日因「20秒KO」太極拳師魏雷，引起各界熱烈討論，而他勝後不斷詆毀中國傳統武術，掀起一場武林爭端。對此，戰敗的魏雷接受採訪時表示，且自己若真用內力，可能會「出人命」，師父總是告訴他「術高莫用」。

徐曉冬近日20秒KO太極拳師魏雷，魏雷戰後向《騰訊體育》解釋，自己當天穿新鞋，加上地板材質滑才會滑倒，「徐曉冬一拳都沒打到我」，並說自己不是武術騙子，如果是騙子的話，根本不會站出來。

在網路流傳一段影片中，魏雷接受採訪時說，自己也許具備擊倒徐曉冬的能力，但若真用內力，可能會讓徐曉冬喪命。內家拳是直接把力透到骨頭、內臟裡面，不能對每個人用，若真出了人命，「我現在就在派出所裡了」。

魏雷說，用內力穿透五臟的技巧不能再用了，並說「中國的功夫裡從來有一句話術高莫用，師父在賽前也有叮囑，現在的武術只能生不能殺」。

(中時電子報)