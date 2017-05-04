美濃毒蟲拒捕抱瓦斯桶 與警僵持中

警方在周姓毒蟲房屋外警戒，正與周姓毒品通緝犯談判安撫中。(林雅惠攝)

美濃區一名周姓毒品通緝犯，今日上午看見警方上門找人，於是抱著瓦斯桶拒捕，周與警方目前仍僵持中，消防隊也佈水線警戒中。

警方表示，目前出動警消約40多人，現在還在安撫周嫌中，周因之前涉嫌販毒，這次周因毒品案遭通緝，看見警方上門，周又估計重施，在屋內持鹽酸、瓦斯桶並挾持母親在屋內，警方考慮安全，已在屋外警戒，現在雙方談判安撫中。

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(中時)