國民黨醬缸文化 葉匡時力挺郝龍斌任黨主席

郝龍斌辦公室4日發出新聞稿表示，針對國民黨主席選舉的六位候選人，前交通部長葉匡時指出，國民黨過去充滿僚氣與醬缸文化，未來的黨主席須具備大公無私、充分授權的領導風格，「郝龍斌有這樣的特質」。郝在台北市長任內不擅長吹噓政績，但現在大家回想起來，郝真的做得不錯。

葉匡時表示，國民黨已身處困境，但到直到現在，還是充滿傳統醬缸文化，他認為，國民黨最需要思考的政黨轉型，黨內要角不願「正面面對」，反而常為小事「黨內互打」，打的都不是重點，例如黨主席選舉，最重要的是政策與論述，如何帶領國民黨轉型、重生；部分候選人卻只計較「技術上」如何勝選。

他強調，堅持正面選舉、以政見理念爭取認同的郝龍斌，才是抓到重點、清楚方向，可以帶領國民黨改革、再起的領導人！

對於總統與黨主席應綁定一人的主張，葉匡時不以為然，他指出，郝龍斌不選2020，表示郝不考慮個人私利或選舉，能公允面對國民黨整體問題，也有機會全力帶領國民黨轉型，更能持平思考，誰最有機會贏得2018及2020年選舉，「找出最好的人選代表國民黨」。他說，「如果有志2020年總統，考量的可能是如何在黨內佈局、找自己的人馬。」葉匡時說，這是為了自己的私利，而不是要改造國民黨，最後甚至可能拖垮整個黨。

與郝龍斌認識20多年、出面力挺的葉匡時指出，郝任市長時，他正好在內閣團隊服務，雙方常討論政策、建設，互動過程中，他覺得郝很踏實、「是做實事的人」，不善於吹噓、說自己多偉大。可能因此對外公關能力較弱，不過跟現在的台北市對比，郝任內的政績非常具體踏實，例如花博、聽奧、Ubike等。

葉匡時說，擔任交通部長時，很多曾任郝龍斌部屬的政院同事向他說，郝願意禮賢下士、尊重專業，也具有恢宏的氣度，「在郝龍斌底下做事，不會被干預太多，給幕僚的施展空間大，做起事來也不會綁手綁腳，當時市府團隊的向心力自然非常好」。

對於這次國民黨主席選舉，葉匡時說，郝龍斌的年紀相對較輕，幾位有希望勝選的人，過去在黨內資歷很久，「有各自的包袱」。目前必須考量的是，「誰最有可能將國民黨帶往正向方向」。他認為是郝龍斌，因為郝表明他不選2020年總統，「這是一個很關鍵的因素」。

他提到，年輕化是國民黨很重要的轉型任務，找到有活力、「接地氣」的人才，不要只是在小圈子中找人；郝龍斌多次提到，要拔擢年輕人，給年輕黨員機會，這點從過去郝龍斌用人的方式也能驗證。

此外，葉匡時說，國民黨已經實質在野，立法院黨團具有全國各地的民意基礎，相對重要；但目前黨團與黨中央溝通不順暢，甚至形同陌路，整體戰力大打折扣，黨中央的領導方式出了問題。他認為，郝龍斌有能力整合黨中央與黨團，雙邊關係好、能夠合作，與民進黨抗衡的效果自然會比較好。

(旺報)