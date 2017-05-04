朝中社首度點名批大陸「侵害北韓權利尊嚴」

北韓官媒朝中社3日晚間發表題為《不要再做動搖朝中關係基礎的魯莽言行》署名評論，首度點名批評中國官方媒體刊登多篇有關朝核問題的文章「事理不分」，構成了「對北韓自主合法權利和尊嚴的侵害」。

這是最近一段時間朝中社第三次發表批評中國的署名文章，但是前兩篇都沒有點出中國的國名，3日的文章是朝中社第一次點名批評中國。

朝中社的文章為北韓搞核試驗進行了辯護，反駁了中國媒體關於其核試驗威脅東北三省安全的說法，宣稱這種主張「沒有科學依據」，理由是前五次核試驗中靠近核試驗點的北韓居民「沒有受到任何影響」，「美國動用了最尖端的探測設備，始終沒有探測到放射性污染」。

文章還抨擊中國政界和輿論界人士關於北韓核活動「危害（中國）國家利益」的看法，認為「遭受背叛和反復危害戰略利益的國家不是中國，而是北韓」。文章抱怨中國與「南北韓」建立外交關係，使得東三省和中國全境都成為了「反朝前哨基地」，「形形色色的南北韓人員」在那裡進行著「包括綁架、恐怖襲擊等反朝活動」。文章還對中國邀請朴槿惠參加天安門廣場的閱兵式表示不滿。

對此，大陸《環球時報》4日發表評論員文章回應稱，朝中社這篇評論中除了有「中國」、「人民日報」、「環球時報」這些稱謂，表達了更大的情緒外，沒有什麼實質的新內容。它沒有提及中國根據安理會決議採取的對朝制裁行動，沒有說朝方打算接下來具體怎麼做，它更像是一篇「充滿激情的論戰文章」。

評論表示，平壤圍繞核問題陷入了一種非理性思維，「我們堅持認為，中方不必與之開展針鋒相對的論戰，我們表達我們的，他們說他們的。」

該評論稱，中朝分歧通過公開論戰不可能得到解決，通過朝中社的這篇文章可以看出，平壤沒有理解中國外交大格局下「國家利益」的含義，也不理解中國東北三省對污染風險的關切程度；通過朝中社的文章可以看出，朝方的某些「委屈」是在其封閉環境下的真實感受，做通它的工作，媒體公開喊話的效果必將是有限的。

(旺報)