北捷市府站短暫跳電 影響旅客刷卡進出站

台北捷運市府站今早跳電，約15分鐘後即修復。（張潼攝）

台北捷運市府站今早11時21分車站跳電，影響站內部分照明，電梯、手扶梯、自動售票機和一側進出閘門無法刷卡，所幸無人受困電梯，列車則是正常行駛，在緊急搶修後，在11時35分恢復正常。

台北捷運公司表示，因停電進出閘門無法刷卡，已先讓出站旅客離開，下次進站前可向捷運站詢問處過卡，否則將被鎖卡。

(中時)