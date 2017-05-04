劉詩詩透視飄仙氣曬腿 霸氣不輸超模劉雯開深V
大陸女星劉詩詩成為人妻後人氣仍超夯，一直都是時尚品牌寵兒的她，近期常現身品牌活動，日前以一襲黑色抹胸禮服，優雅秀美胸，性感又不失高雅。近日劉詩詩出席香奈兒活動，並以大陸彩妝大使身分現身，劉詩詩身穿連身短裙搭配透敷白色上衣，秀出一雙細長美腿，模樣美爆。
劉詩詩在法國巴黎當地時間3日出席香奈兒活動，以透視薄紗上衣搭配連身短裙，頭頂短髮油頭，優雅又不失甜美。同時，大陸超模劉雯也現身活動會場，她單穿黑色開深V西裝外套，既帥氣又性感，雙姝各有特色，一個成熟俐落，一個則是唯美如仙。
(中時電子報)
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