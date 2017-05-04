老婆酒後敲破老公頭 老公酒駕就醫被查獲
今（4）日凌晨3時許，新北市警板橋分局獲報KTV內有打架事件，線上警方趕抵，發現其實是1對夫妻為了要不要一起過母親節爭吵，太太一氣之下，拿酒瓶敲破先生額頭，員警詢問先生是否送醫或提告，先生表示傷勢輕微，不會提告，自行就醫即可，警方遂紀錄2人姓名後離開。
約10分鐘後，巡邏員警發現1輛自小客車行車速度不穩，遂攔下盤查，認出駕駛就是剛才KTV夫妻吵架的56歲藍姓男子，警方進行酒測，酒測值達0.26毫克，已涉公共危險罪嫌。
藍某表示，因為只喝了2罐啤酒，應該不會超標，所以決定自己開車去醫院包紮。偵訊後，警方以公共危險罪嫌將藍某移送偵辦。
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(中時)
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