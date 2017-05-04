一道禁令 讓印度多年協訓北韓軍人計畫曝光

因為對北韓發布貿易禁令，連帶讓印度施行多年的軍人協訓計畫曝光。（圖/美聯社）

據印度《經濟時報》（Economic Times）報導，現任總理莫迪（Narendra Modi）近日頒布新命令，將遵循聯合國（UN）對北韓的制裁，切斷印度與北韓之間的經貿往來，以及實行多年的協助北韓軍人訓練計畫，包含戰技、體能和語言等項目，讓外界赫然發現，原來北韓與印度高層私下關係如此密切。這項計畫最早是被南韓官方發現，並要求印度政府即刻中止，但印度政府仍持續在中央邦（Madhya Pradesh）的陸軍教育訓練中心，協助北韓軍隊訓練語言和戰技人才。

印度是神秘的北韓在全球第三大貿易夥伴，僅次於中國大陸和沙烏地阿拉伯。光是2015至2016年度，印度出口約1.11億美元（約33.3億台幣）的貨物至北韓；相反地，北韓也向印度出口約8,800萬美元（約26.4億台幣）的物資。兩國過去長期維持良好外交關係，印度的莫迪政府也是首次祭出出口禁令，除了食物和醫療物資外，其餘的武器、經濟援助、旅遊、貴重金屬和礦產等，即日起全面停止貿易，並同時將印度境內所有屬於北韓政府的資金與財產全數凍結，響應全球孤立北韓的政策。

印度總理莫迪日前宣布對北韓實施禁運，卻讓軍事訓練計畫曝光。（圖/美聯社）

雖然印度官方表示，從去年起就已停止北韓的軍人訓練計畫，但在本次禁運計畫中，訓練計畫仍然出現在限制清單之列。原來不只軍人，包含警察、與核武或中長程導彈的技術指導、以及戰術顧問，北韓都曾派人前往印度「留學」。透過本次禁令，才讓外界發現這兩個既無地緣、更無歷史淵源的兩國，原來私底下的交情如此深厚。

(中時電子報)