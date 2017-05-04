前瞻遭杯葛 林揆：考驗政府決心

立法院審查「前瞻基礎建設計畫特別條例」遭到國民黨立委杯葛，行政院長林全今天上午在行政院會上表示，部分在野黨立法委員的誤解與強力杯葛，目前進展並不順利，除感到遺憾外，他認為政府目前所面對的挑戰，是考驗政府施政能力和決心。

林全強調，前瞻基礎建設的五大項目，著眼於國家未來發展的需要，目的是為整個國家的綠能、科技、高品質與高抗災的生活環境。其中幾項關鍵工作在前瞻基礎建設計畫裡面，經過完整長時間的規劃評估，並涉及避免浪費和外界所批評蚊子館的相關機制，創造民眾最大福祉作為原則，並沒有為了政治利益綁樁或區分藍綠，也不會任意舉債破壞財政紀律，在未來執行時，也會以審慎周延的方式，以對環境造成最小影響下推動，在環評沒有通過前，也不會執行任何計畫，更不會有大量迫遷的情形。

林揆說，在少數有心人士刻意誤導下，社會上出現很多似是而非的說法，不僅造成民眾誤解，更使得計畫推展過程十分困難，讓國家陷於空轉和內耗，為了導正視聽，並讓人民充份了解，行政團隊應主動將之當成重要政策。

林揆指示各主政機關針對不實批評在第一時間澄清與說明，並主動積極透過網路與大眾傳播媒體，以淺顯易懂方式介紹各項計畫的內容與效益，爭取民眾支持。尤其與「前瞻基礎建設計畫」相關各部會，針對相關業務主動對外妥善說明計畫的效益、本質與效果，希望透過民意凝聚的方式，促使計畫儘速實現。

(工商)