準備射彈 北韓黃海祕密造島
北韓不顧美中軍事與經濟施壓，堅持要試射飛彈，並進行核試。而衛星圖像顯示，平壤正在黃海造島，並似乎在上面興建軍事設施。
《洛杉磯時報》（L.A. Times）指出，這項新發展顯示，北韓可能從中國在南海造島，並積極進行軍事建設獲得啟發。衛星圖像顯示，北韓在平壤西北方約70英里（約113公里）的西海（Sohae）附近島嶼上，起碼進行了5年建設，而西海發射場素以測試洲際彈道飛彈技術聞名。
直到2012年，其中3座島嶼還四處是岩石與樹木，另兩座島上則有大片沙灘。而2016年12月的谷歌地球（Google Earth）衛星影像卻顯示，這些島上全都有出現軍事設施的跡象，如寬闊的道路，以及矩形區塊等。這些島嶼都在北韓海域，接近該國海岸線。
目前並不清楚它們的用途，但《洛杉磯時報》稱，北韓可能用這些小島來發射彈道飛彈、防空武器，或反艦武器。不過，也有可能是用在農業上。
而美國「戰略哨兵」（Strategic Sentinel）情報諮詢公司負責人巴朗克勞（Ryan Barenklau）指出，目前雖無法確認這些人造島的用途，但很可能是供軍用。他說，島上道路有寬闊的轉角，顯示可能是供運輸舉升式飛彈發射車使用。而矩形區塊上的淺色斑塊，則可能是耐熱水泥，顯示它們可能被設計為發射台。
此外，巴朗克勞指出，島上還有觀測區，以供北韓最高領導人金正恩等領導高層觀看飛彈發射。他說，最初這些人造島的用途令人納悶，但當他們看到觀測台時，就明白它們是供軍事用途了。
(中時電子報)
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