私中小聯考招生亂象 全教總批：12年國教理念失敗

私中舉辦入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生。（全教總提供）

「政府不要成為助長私校招生亂象的幫兇！」 全國教師工會總聯合會（全教總）今召開記者會，痛批12年國教免試入學實施後，讓過去名不見經傳的私立國中全都活過來了，紛紛以考試招生，甚至產生「小聯考」的亂象，因此呼籲教育部修改「私校法」。

全教總理事長張旭政表示，私校法第57條規定，私立國民中小學非政府捐助設立且未接受政府獎補助者，可不受相關法令限制，「這規定給私立國中開了後門」。

張旭政解釋說，因為很多私立中學高中部有接受補助，但國中部沒有，就可以仍堂而皇之舉辦入學考試，或以各種科學營隊、多元智能成長營、數理語文菁英競賽為包裝進行招生。

以台中為例，今年就有16所私立中學以各種名目進行招生，每一所私立高中都有5、6千個學生報名；各補習班更競相開設「私校班」，許多國小生在小三、小四被迫接受填鴨補習，讓台灣大開倒車，幾乎退到4、50年前的狀況。

全教總痛批，教育部放任私校以「假營隊、真入學」的方式招生，「肥了私校、垮了公校」、「苦了家長、累了學生」，也讓教育系統形成「貴族私校階級」、「一般公校階級」的不同世界，有能力的家長對於擠入私校趨之若鶩，對標榜教育公共化的台灣教育是最大的諷刺。

12年國教上路已經3年，私校招生業務蒸蒸日上，補習班招生也跟著蒸蒸日上，但學生壓力卻不減反增， 全教總呼籲教育部修改「私校法」第57條，徹底禁止私校以各種名目進行考試招生，改由縣市教育局設計系統，以統一線上登記、電腦抽籤、常態編班的方式處理；更應嚴加查察私立學校的辦學，落實教學正常化，貫徹國家教育政策。

(中時)