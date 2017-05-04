南投議員草屯公祭後遭毆傷

草屯鎮今〈4〉日發生縣議員簡峻庭在拈香後，步出告別式場時，突被遭兩男子湧上以徒手毆打，致鼻樑及嘴角流血受傷，毆人嫌犯已立即被警方逮捕，簡議員則送佑民醫院治療，是何原因發生鬥毆？目前正由警方偵查中。

警方指出，簡議員是今天上午前往新庄里芬草路二段600巷公祭時，突遭35歲洪姓男子及37歲劉姓男子湧上，以徒手毆打，造成鼻樑及嘴角流血受傷，警方據報，馬上出動快打部隊趕至現場，將2名毆人嫌犯立即逮捕，並帶返警方偵辦，以了解原委，釐清案情。

(中時)