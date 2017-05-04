桃首例糞便移植　她捐糞救兄

部桃感染科醫師林宜君解釋，糞便移植可用於罹患困難梭狀芽孢桿菌、炎症型腸病、代謝病、腸道免疫缺陷和腸道過敏的患者。（葉臻攝）

桃園市71歲莊姓老翁，上月因為蜂窩性組織炎住院，經過抗生素治療後引發偽膜性腸炎，一度腹瀉到病危住進加護病房，衛生福利部桃園醫院利用「糞便移植」技術，將莊翁妹妹的糞便利用大腸鏡放進莊翁大腸，讓他原本被困難梭狀芽孢桿菌佔領的大腸，獲得有好壞菌的完整菌落達到腸道平衡，5天後就康復出院，也成為桃園首例糞便移植案例。

部桃感染科醫師林宜君解釋，糞便移植可用於罹患困難梭狀芽孢桿菌、炎症型腸病、代謝病、腸道免疫缺陷和腸道過敏的患者，將健康的糞便藉由鼻胃管或大腸鏡，放置到患者的十二指腸、迴盲腸交接處，藉以孳生完整菌種，恢復腸道平衡。

林宜君表示，莊翁由於抗生素治療，體內菌種生態被破壞，又不幸被感染到困難梭狀芽孢桿菌，加上還有甲狀腺低下等疾病，當時腸胃科都對莊翁的案例束手無策，是腸胃科醫師曾騏龍想起國外有糞便移植的醫學文獻和成功案例，才替莊翁找到一線生機。

林宜君笑說，莊翁真的非常幸運，由於糞便移植的對象，為了避免有同樣的壞菌，得是不住在同一個屋簷的親人，經各項檢驗合格，「還得要是會天天大便的人」，而莊翁妹妹剛好符合這些特質，捐贈當天拉出600C.C的糞便，提供醫療團隊後製後用大腸鏡植入莊翁大腸，成功「捐糞救兄。」

林宜君說，莊翁家人原本不太願意嘗試糞便移植，除了覺得很怪之外，也因為桃園沒有過這項前例，怕成為白老鼠，但最後仍勇於嘗試，莊翁移植後5天就獲得改善出院，也成為桃園首例糞便移植案例。

(中時)