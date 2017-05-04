新北電電器公會助弱勢換節能燈具
新北市電器商業同業公會參與新北市經發局服務業節電參與式預算競賽，提出「好用心、好感心、好貼心」計畫，獲得專家及民眾青睞，即日起至6月30日止，將協助新北市社會中低收入戶家庭免費汰換節能燈具，以擴大節約能源效益及兼顧弱勢福利，讓這份關懷跟愛發光發熱
由電器公會所組成的服務隊，於活動期間至社會局提供的新北市65歲以上中低收入戶家中免費更換LED節能燈具，公會也將於5、6月在板橋、中和、三重、新莊及永和辦理鄰里節電講座，並於每場次提供「免費LED燈泡120顆」及「免費到府更換舊電器或LED照明設備服務4名」作為活動參與的摸彩獎項。
電器公會的會員商店也更推出購買節能家電獎勵活動，凡於今年內至會員商店購買節能標示一、二級的四機家電(電視、冰箱、洗衣機、冷氣機)，民眾可憑購買憑證領取免費LED燈泡一顆，預計將帶動本市3300戶家庭參與，有效落實使用節能家電和節電燈具。
經發局局長施威全指出，此次節電參與式預算，新北市電器商業同業公會將率領新北市248家會員商店及公會全體理監事一同推動節電方案，預估將有3670戶家庭參與，年節省45萬9250度的用電量及137萬7,750元的電費，為新北市落實節電減碳上帶來顯著效益。
(中時)
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