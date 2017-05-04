若遇上機位超賣 日本航空會怎麼做？
上月美國航空超賣事件掀起國際軒然大波，然而，在全球航空界，「機位超賣」是常見的經營模式，藉此減少飛行成本浪費。向來日本的服務品質備受肯定，如果登機時遇上「機位超賣」，日本航空公司又會如何處理？
若遇上機位超賣，日本航空會怎麼做？日媒近日刊出一文，探究日本航空發生機位超賣時的處理方式。航空公司通常在班機起飛前一到兩周，會預期到哪些航班將超賣，便會剃除自家員工登機，或說服較早辦理登機手續、中間座位等乘客提早一班出發。
還有一方法是，航空公司在登機前30分鐘，會選擇出價換取乘客更換航班意願，如延後機票加上當日的住宿費會依後續航班2倍價為計算，而大多日籍乘客也都願意接受安排，尤其是學生或返鄉乘客接受度最高。
為避免超賣紛爭，如廉航香草航空就未曾超賣；另根據日本國土交通單位統計，去年4月到6月期間，全日空航班與日本航空超賣席數中，有超過8成乘客願意更換航班。當然，若當天沒有乘客願意接受條件更換班次，起飛前15分鐘還沒通過海關的乘客，就可能會被拒登機。
(中時電子報)
文章來源：withnews.jp
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