大觀自救會圍堵林揆 政院：涉公共危險依法處理

警方見狀將抗議群眾拉開。（翻攝「焦點事件」網站）

行政院長林全今天一大早離開住家要前往行政院時，車隊遭到20名大觀自救會成員攔車後包圍，甚至對車隊丟擲三角椎，北市警方到場排除後，林全才順利脫困。行政院發言人徐國勇上午表示，這群抗議者佔用國家土地，卻圍阻院長座車，已造成公共危險，及院長安全，警政署會依法處理。

徐國勇解釋，林全的住家在大馬路上，維安困難，不可能禁止任何人經過他家，對面又是學校，今早遭到抗議。徐說，大觀榮家是國有土地，遭到佔用，前政府馬英九時期，就針對佔用國有土地開店營業、佔用土地又出租供營業、一人佔用多戶，這三種類型已遭起訴，法院也都三審定讞，判決必須把土地歸還給國家。

外界在探討這群人的人權，徐國勇說，總統府人權委員會審議結果認並無人權問題，且法院已判決非法佔用需還給國家，至於裡面真正的榮民，經調查真正弱勢者，都已安排轉介到相關社福機關處理，對弱勢榮民作了妥善安置。

徐強調，大觀自救會成員他們今天抗爭是不應該的 造成公共危險和院長維安不安全的狀態，都已由警政署依法處理中。

(工商)