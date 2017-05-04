新北5處長照中心 8日起機車禁停騎樓
機車占滿騎樓經常造成逃生不易，新北市交通局擇定中和景新街(興南路1段至362巷)、永和民權路及新莊區吉康老人長期照顧中心等5處、8家弱勢避難場所，自8日起實施機車退出騎樓措施，並由警察局執行違規停放車輛取締及拖吊勤務，請民眾切勿圖方便將機車停在騎樓，以免愛車遭拖吊還要繳罰。
交通局長王聲威表示，騎樓淨空後不但還給民眾舒適的通行空間，也提升該等路段社區生活品質，更保障弱勢避難場所安全，創造三贏之局面。交通局提醒機車騎士應遵守機車停放規定，將機車停放在機車停車格，避免遭取締、拖吊。
詳細地址如下：
一、 中和區景新街(興南路1段至362巷)。
二、 永和區民權路。
三、 吉康老人長期照顧中心(新莊區雙鳳路121號)。
四、 富貴、模範、榮華老人養護中心(新店區中正路22號至28號)。
五、 大安老人長期照顧中心(養護型)(三重區自強路4段110號)。
六、 祐安老人長期照顧中心(養護型)(三重區自強路4段6號)。
七、 祥恩、祥和老人養護中心(汐止區青山路15號)。
(中時)
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