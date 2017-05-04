涉詐領助理費 檢調約談彰縣議員凃淑媚

彰化縣又傳一藍營彰縣議員涉詐領助理費，彰化檢調今天一早前進國民黨籍彰化縣議員凃淑媚鹿港住處，並約談凃淑媚及10名證人至縣調查站到案說明，針對涉嫌詐領助理費一案進行調查。2日檢警也同樣因為詐領助理費一案搜索另名彰化縣議員葉麗娟住處，並依貪汙治罪條例偵辦，當天訊後晚間以30萬元交保候傳。

另外，國民黨籍前縣議員陳錦玉，也因1994至2014長達十年不實支領助理補助費用196萬元，今遭檢方依貪污治罪條例及逃漏稅起訴。

(中時)