摔傷1個月復出 「球王」強森富國爭「連4勝」

「球王」強森摔傷復出，富國銀行錦標賽爭「連4勝」。(美聯社資料照)

「球王」強森上個月挾「連3勝」氣勢，成為美巡年度「4大賽」首戰美國名人賽奪冠大熱門，豈料賽前在租屋處失足從樓梯摔下，造成背部受傷，被迫首輪開球前宣布退賽，經近1個月休養，本周在總獎金750萬美元的富國銀行錦標賽復出，重新挑戰「連4勝」。這場比賽今晚(4日)開打，旅美好手潘政琮這場比賽也有參賽。

強森二月Genesis公開賽奪冠後擠下澳洲名將戴伊，首登「球王」寶座，接著在三月連贏2場WGC系列墨西哥錦標賽與世界比洞賽，氣勢如日中天，本來看好四月初美國名人賽奪冠呼聲最高選手，卻因意外摔傷無緣爭奪生涯第1件冠軍綠夾克，最終冠軍落在西班牙名將賈西亞之手。

這場比賽包括強森在內，世界前20有6人參賽，包括世界第11前球王澳洲史考特與菜鳥球季已贏得1冠的西班牙明日之星拉姆，陣容不差，惟他休養一個月的狀況能否延續之前，是此戰爭奪「連4勝」關鍵。

美國名將米克森，前13次參賽11次獲得前20，最佳成績在2010年獲得第2，當年被上月結婚的北愛爾蘭名將麥克羅伊最終輪揮出62桿後來居上奪冠，本周繼續追求賽史首冠。

(中時電子報)