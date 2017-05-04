摔傷1個月復出 「球王」強森富國爭「連4勝」
「球王」強森上個月挾「連3勝」氣勢，成為美巡年度「4大賽」首戰美國名人賽奪冠大熱門，豈料賽前在租屋處失足從樓梯摔下，造成背部受傷，被迫首輪開球前宣布退賽，經近1個月休養，本周在總獎金750萬美元的富國銀行錦標賽復出，重新挑戰「連4勝」。這場比賽今晚(4日)開打，旅美好手潘政琮這場比賽也有參賽。
強森二月Genesis公開賽奪冠後擠下澳洲名將戴伊，首登「球王」寶座，接著在三月連贏2場WGC系列墨西哥錦標賽與世界比洞賽，氣勢如日中天，本來看好四月初美國名人賽奪冠呼聲最高選手，卻因意外摔傷無緣爭奪生涯第1件冠軍綠夾克，最終冠軍落在西班牙名將賈西亞之手。
這場比賽包括強森在內，世界前20有6人參賽，包括世界第11前球王澳洲史考特與菜鳥球季已贏得1冠的西班牙明日之星拉姆，陣容不差，惟他休養一個月的狀況能否延續之前，是此戰爭奪「連4勝」關鍵。
美國名將米克森，前13次參賽11次獲得前20，最佳成績在2010年獲得第2，當年被上月結婚的北愛爾蘭名將麥克羅伊最終輪揮出62桿後來居上奪冠，本周繼續追求賽史首冠。
(中時電子報)
關鍵字：美國
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。