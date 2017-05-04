長榮招募百名地勤 5日起報名
「報名日期自5月5日起至5月22日止」，2017長榮航空招募地勤新血，歡迎熱愛航空業的有志青年加入。
台灣首家獲得SKYTRAX五星級航空認證的長榮航空，近期榮登求職指南「Cheers雜誌」2017年新世代最嚮往企業第四名(交通運輸業第一名)，今年首度展開地勤新血招募，此次將招募約100名地勤人員，歡迎對航空懷抱熱情與夢想的青年踴躍報考，報名日期自5月5日起至5月22日止，有意報考者可透過長榮航空網站報名。
長榮航空此次招募的地勤人員包括客運運務、貨運運務、客服、組員調派、航技以及財務等六大類別，並將依錄取者的專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，預計今年8月及9月分梯報到。
長榮航空將人才視為最重要的資產，提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道。除了在職訓練之外，公司也安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。
為持續擴展飛航網絡，長榮航空今年將引進7架波音777-300ER客機、1架777貨機與4架空巴A330-300客機。規劃至今年年底，北美航線將由每週80班增加為88班；明年也將持續擴充機隊，導入全台第一架波音787夢幻客機。配合機隊及航線增加，公司積極展開人才招募與培訓計劃。
除了地勤人員之外，長榮航空也同步進行飛航組員的招募，公司官網隨時接受機師報考，今年預定招募150名；空服員招募已於今年2~3月展開第一波作業，規劃招募350名，預計今年7月開始受訓，下半年也將持續徵才，竭誠歡迎熱愛航空產業的有志青年，加入長榮航空的行列。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。