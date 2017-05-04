長榮招募百名地勤 5日起報名

「報名日期自5月5日起至5月22日止」，2017長榮航空招募地勤新血，歡迎熱愛航空業的有志青年加入。

台灣首家獲得SKYTRAX五星級航空認證的長榮航空，近期榮登求職指南「Cheers雜誌」2017年新世代最嚮往企業第四名(交通運輸業第一名)，今年首度展開地勤新血招募，此次將招募約100名地勤人員，歡迎對航空懷抱熱情與夢想的青年踴躍報考，報名日期自5月5日起至5月22日止，有意報考者可透過長榮航空網站報名。

長榮航空此次招募的地勤人員包括客運運務、貨運運務、客服、組員調派、航技以及財務等六大類別，並將依錄取者的專長分配至相關單位，工作地點為桃園國際機場、桃園南崁總公司及台北市區等地，預計今年8月及9月分梯報到。

長榮航空將人才視為最重要的資產，提供新進人員完整的教育訓練、良好的薪資福利與順暢的升遷管道。除了在職訓練之外，公司也安排員工輪調至不同領域學習，並有機會派駐海外歷練，進而培養成為全方位的國際航空人才。

為持續擴展飛航網絡，長榮航空今年將引進7架波音777-300ER客機、1架777貨機與4架空巴A330-300客機。規劃至今年年底，北美航線將由每週80班增加為88班；明年也將持續擴充機隊，導入全台第一架波音787夢幻客機。配合機隊及航線增加，公司積極展開人才招募與培訓計劃。

除了地勤人員之外，長榮航空也同步進行飛航組員的招募，公司官網隨時接受機師報考，今年預定招募150名；空服員招募已於今年2~3月展開第一波作業，規劃招募350名，預計今年7月開始受訓，下半年也將持續徵才，竭誠歡迎熱愛航空產業的有志青年，加入長榮航空的行列。

(工商)