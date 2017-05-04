林子偉連15戰敲安 打擊率高達3成56

林子偉今年在小聯盟2A打擊火燙，近期連15戰敲安。(資料照 棒協提供)

效力紅襪2A(波特蘭海狗)的林子偉，今球隊與洛磯2A(哈特福山羊)，林子偉單場3打數2安打，2支都是二壘安打，目前連續15場比賽敲出安打，打擊率高達3成56。

進入旅美第5年的林子偉，一直被視為守優於攻的打者，本季從2A出發，從4月中旬開始，打擊手感發燙，至今連15戰敲安，其中出現3發全壘打，已經是自己旅美單季最高。

此役面對哈特福山羊，林子偉擔任球隊第6棒，平時多少游擊的林子偉，此役鎮守中外野，首局就靠著犧牲觸擊推進跑者，隨後三打數又擊出2支安打，打下1分打點，率隊以5比1擊敗對手。

(中時電子報)