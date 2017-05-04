林子偉連15戰敲安 打擊率高達3成56
效力紅襪2A(波特蘭海狗)的林子偉，今球隊與洛磯2A(哈特福山羊)，林子偉單場3打數2安打，2支都是二壘安打，目前連續15場比賽敲出安打，打擊率高達3成56。
進入旅美第5年的林子偉，一直被視為守優於攻的打者，本季從2A出發，從4月中旬開始，打擊手感發燙，至今連15戰敲安，其中出現3發全壘打，已經是自己旅美單季最高。
此役面對哈特福山羊，林子偉擔任球隊第6棒，平時多少游擊的林子偉，此役鎮守中外野，首局就靠著犧牲觸擊推進跑者，隨後三打數又擊出2支安打，打下1分打點，率隊以5比1擊敗對手。
(中時電子報)
關鍵字：林子偉
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