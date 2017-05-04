酒商擁槍被查獲 辯稱不知誰的

孫姓酒商擁槍自重，遭高巿警刑大科偵隊查獲藏有槍彈。（曹明正翻攝）

孫姓酒商擁槍自重，近來還曾在夜店酒後兩度亮槍，高市警刑大科偵隊獲報，2日在他鳥松住處及苓雅區的洋酒行起獲制式轉輪手槍1把、改造90手槍3把、子彈120發及彈殼7枚，孫男對槍械來源避重就輕，訊後依槍砲罪送辦。

33歲孫男綽號「勳仔」，平日在高雄苓雅經營洋酒行，警方接獲線報，指他最近接連在夜店喝酒後亮槍嗆聲，經多次埋伏跟監，鎖定他的行蹤，於本月2日兵分2路，在他鳥松住處及苓雅區所開的洋酒行同步執行搜索。

(中時)