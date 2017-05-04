未談林奕含 賴清德遭批只管八田與一的頭

台南市長賴清德。(中時資料照)

才女作家林奕含日前自殺身亡引起社會譁然，其父母發聲明指出，害死女兒的不是憂鬱症，而是多年前被補習班老師誘姦的夢魘，引起各界譁然。然而事發至今，僅有幾位民代出面替林奕含發聲，有大批網友湧入台南市長賴清德臉書批評賴清德不聞不問，有網友諷刺「八田與一事件台南市長很重視！！自己本國國民的事情卻無聲.....這種市長...」。

林奕含輕生事件引起全國關注，除了涉嫌誘姦林奕含的狼師遭網友肉搜外，更有許多狼師紛紛被網友爆料。但此事發生至今，仍未見台南市長賴清德出面談林奕含。

近日有許多網友紛紛到賴清德臉書底下留言，批評賴清德至今對此事不聞不問，並表示「請問林奕含的死，您打算怎麼處理」、「賴市長只會做這種市政而已嗎？人民對你太失望嘍」、「林奕含事件沒有公權力可以站出來」、「裝睡的人永遠叫不醒!這句話真的很符合現在市政府的處理態度與方式!」、「Lie神 出來做事了啦」、「還在睡ㄇ，ㄏㄏ」、「不要再店店了，民氣可用，身為大家長，該出來講講話啦！」、「這讓我覺得這整個政府好像都很無視補教之狼這件事！」、「林奕含父親為醫師，但同樣身為醫師的市長卻沒有半點反應，如何讓人相信以後可以繼續照顧人民？」。

有網友拿賴清德針對八田與一銅像頭部遭砍一事與林奕含輕生事件做比較，痛批賴清德「市長，怎麼覺得八田與一比您急需公理正義的市民還重要很多?」、「安倍清德」、「八田與一事件台南市長很重視！！自己本國國民的事情卻無聲.....這種市長.」、「八田與一的頭比較重要？」

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(中時電子報)