10大癌症！大腸癌年增1.5萬人　連9年居冠

大腸癌年增逾1.5萬人，連9年居10大癌症之首。（倪浩倫攝）

國健署長王英偉。（倪浩倫攝）

衛福部國健署今公布最新10大癌症數據，大腸癌再次以新增1萬5764人居首，連續9年盤據癌頭，第2~4名的、乳癌、肝癌，發生人數也均破萬，4癌人數就逼近全癌症的一半；國健署指，前4名的癌症均和生活作息有關，提醒國人要避免肥胖、飲食少油少糖高纖維。

令人聞之色變的大腸癌，長年穩坐10大癌症之首，平均每33分21秒就有1人罹患大腸癌。萬芳醫院副院長、台灣癌症基金會執行長賴基銘表示，該現象和國人飲食習慣過於西化有關，「熱量攝取常超標、飲食內容又常高油高糖」，但好消息是，國內大腸癌篩檢人數已達5~6成，故患者從過去「一確診就是3~4期，現在多為1~2期」。

特別的是，此次女性乳癌的發生人數，首度超越肝癌，從前一年的第4名竄升至第3名，年增1萬1769，更是女性癌症的首位；國健署癌症防治組組長吳建遠說，乳癌的發生仍和肥胖有關，但之所以排名會上升，主因是肝癌的防治漸露成效，包括B、C肝的治療，導致肝癌新增人數下降所致。

然而，吳建遠補充，每年僅有約4成、符合資格民眾，前來接受乳房攝影篩檢，所以預期乳癌的新增人數，未來仍會上升；她補充，很多女性因為怕痛所以拒絕篩檢，其實只要避開月經前後、乳房腫脹的階段，便能有效降低疼痛和恐懼感。

總排名第5的口腔癌，年增的7606人當中，男性就佔超過9成、達6922人，吳建遠說，國健署雖持續推動戒檳，但因過去的傷害累積，故未來新增人數，仍可能持續增加；對於新增人數略呈下降的胃癌（第7）和皮膚癌（第8），吳建遠解釋，因為保存技術的進步，減少國人吃到腐敗食物的機率，以及很多醫療院所都在做「胃幽門桿菌」的治療，都是胃癌人數略降的主因；她補充，隨著紫外線的衛教資訊普及，很多人已會勤做防曬、以及減少太陽曝曬時間，也使得皮膚癌人數降低。

賴基銘說，吃入過多的脂肪，會在人體內轉為賀爾蒙，而賀爾蒙正是許多癌症發生的原因，所以「肥胖」是癌症的一大危險因子；研究顯示，身體質量指數BMI超標者，較BMI正常者，罹患子宮體癌（6.1倍）、食道癌（3.8倍），胃癌、肝癌、腎癌都高出8成。吳建遠強調，民眾務必要維持少油、少糖的清淡飲食，並定期運動來避免肥胖。

(中時)