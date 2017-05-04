未來與希望講座 30名各界菁英分享新力量
「了解自己，好好的活出自我就可以發揮力量」佛光山中區道場總住持覺居法師4日表示，去年創下6萬人次聽講盛況的「未來與希望」系列講座，今年以「力量‧來自點滴的堆疊」為主題，自5月27日起連續29天接力登場，邀請30名各領域菁英名家與民眾分享穿透險阻、產生新力量的經驗。
由台中市教育局及佛光山惠中寺主辦的「未來與希望」系列講座，今年以「力量‧來自點滴的堆疊」為主題，自5月27日起至6月24日，每晚7時30分在惠中寺三樓大殿登場。活動今天舉辦記者會，佛光山中區道場總住持兼台中惠中寺住持覺居法師及民歌手李建復、從事相聲藝術工作的台北曲藝團團長葉怡均與會，分享獲得新力量的經驗談。
覺居法師在會中分享她喜愛的台語歌曲「石頭頂上的紅花」，她說，小紅花原生條件不好，但肯定自己靜靜地開花，雖然影孤，但也開得燦爛美麗。覺居法師表示，她原是個性害羞內向的人，出家後因為了解自己，看到自己的優缺點及努力的方向，只要了解自己，好好的活出自我，就可發揮力量。
李建復指出，他會把自己的心拉到創作新事物上，朝向目標努力，獲得外界回饋，就會產生繼續向前走的力量；葉怡均則現場作相聲演出，她以生動聲音表情及肢體動作引人入勝。她說，師生群將在演出當天帶來相聲與民眾分享。
演講者有陳文茜、吳念真、嚴長壽、孫翠鳳、蔣勲、心保和尚、心定和尚、李濤、李艷秋、李建復、葉怡均、馮翊綱、蔡詩萍、林書煒、魏海敏、小野、簡志忠、黑幼龍、洪蘭及謝哲青等30名各領域學者、名師及菁英。
(中時)
關鍵字：未來與希望講座
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