未來與希望講座 30名各界菁英分享新力量

「未來與希望」系列講座將自5月登場，佛光山中區道場總住持覺居法師（中）及民歌手李建復（右）、台北曲藝團團長葉怡均（左）邀請民眾參與，共同重獲力量、共創希望。（陳淑芬攝）

「未來與希望」系列講座記者會中，台北曲藝團團長葉怡均演出精彩的相聲表演。（陳淑芬攝）

「了解自己，好好的活出自我就可以發揮力量」佛光山中區道場總住持覺居法師4日表示，去年創下6萬人次聽講盛況的「未來與希望」系列講座，今年以「力量‧來自點滴的堆疊」為主題，自5月27日起連續29天接力登場，邀請30名各領域菁英名家與民眾分享穿透險阻、產生新力量的經驗。

由台中市教育局及佛光山惠中寺主辦的「未來與希望」系列講座，今年以「力量‧來自點滴的堆疊」為主題，自5月27日起至6月24日，每晚7時30分在惠中寺三樓大殿登場。活動今天舉辦記者會，佛光山中區道場總住持兼台中惠中寺住持覺居法師及民歌手李建復、從事相聲藝術工作的台北曲藝團團長葉怡均與會，分享獲得新力量的經驗談。

覺居法師在會中分享她喜愛的台語歌曲「石頭頂上的紅花」，她說，小紅花原生條件不好，但肯定自己靜靜地開花，雖然影孤，但也開得燦爛美麗。覺居法師表示，她原是個性害羞內向的人，出家後因為了解自己，看到自己的優缺點及努力的方向，只要了解自己，好好的活出自我，就可發揮力量。

李建復指出，他會把自己的心拉到創作新事物上，朝向目標努力，獲得外界回饋，就會產生繼續向前走的力量；葉怡均則現場作相聲演出，她以生動聲音表情及肢體動作引人入勝。她說，師生群將在演出當天帶來相聲與民眾分享。

演講者有陳文茜、吳念真、嚴長壽、孫翠鳳、蔣勲、心保和尚、心定和尚、李濤、李艷秋、李建復、葉怡均、馮翊綱、蔡詩萍、林書煒、魏海敏、小野、簡志忠、黑幼龍、洪蘭及謝哲青等30名各領域學者、名師及菁英。

(中時)