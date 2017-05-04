女作家之死引爆網友怒火 灌爆賴清德臉書

針對女作家之死，網友紛紛到賴清德臉書留言。(曹婷婷翻攝)

才女作家林奕含輕生被視為死諫，引發社會高度關注，接連多位民代發聲、召開記者會後，要替林奕含討公道後，台南警方已成立專案小組偵辦，網友也將矛頭指向台南市長賴清德，「賴市長請站出來，幫林奕含討公道！」有網友說，林奕含父親為醫師，同樣身為醫師的市長卻沒有半點反應，感覺台南市政府態度消極

林奕含上周四輕生，父母隔天透過出版社聲明遭補教名師誘姦，引發社會譁然，這把火也讓網友指向台南市長，連日來，大批網友湧進台南市長賴清德臉書，質疑「台南的女兒被欺負了，市府還在睡？」，要求市長應該出來講講話，「賴市長請站出來，幫林奕含討公道，不要官官相護！」

留言網友多認為，台南市政府處理此事態度消極，有網友說，「為什麼市長對台南子民發生的事情不聞不問」、「請問你看到市民的呼喚了嗎？台南有這種禽獸補習名師，為什麼到現在市政府都沒有展開調查？」「市長，怎麼覺得八田與一比急需公理正義的市民還重要很多？」網友除了憤慨留言，有的則要求市府積極懲戒涉嫌人，以及建立制度改善補教界。

台南市警察局長黃宗仁表示，前天因高雄市議員蕭永達已有公開點名，有明確指控，當天即已成立專案小組，由刑大主導追查，婦幼隊、科偵隊等專業警力從旁協助，希望能釐清還原相關狀況，但迄今仍連絡不上林奕含家屬，偵辦有難度。

(中時)