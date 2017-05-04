八田與一銅像修復近完成 日人攜亡父照祭拜

八田與一銅像修復近9成，7日將揭幕。（莊曜聰攝）

日人吉田麻衣子攜亡父照祭拜圓夢。（莊曜聰攝）

日前遭斷頭的八田與一銅像，在藝術家及技術人員修復下，已經進入最後的收尾階段，7日嘉南農田水利會與文化局將為銅像揭幕，是遭破壞後的首次亮相，上午一位來自日本東京的吉田女士，拿著父親遺照，在封鎖區外參拜，她說父親生前一直想再回台來看，但直到去年過世都未能成行，現在總算能為父親圓夢。

日人吉田麻衣子說，她的父親吉田清一年輕時曾到台灣台南傳授製糖技巧，並常對她提及台灣人的友善及人情味，後來得知八田與一與台灣的淵源，一直很想到烏山頭水庫祭拜致意，可惜到他去年90歲過世前都因故無法成行。

她從媒體上得知八田與一遭斷頭消息，才又想起父親遺願，特地帶著照片，要為父親完成心願，現在紀念園區仍未開放，她將父親遺照放在棚架前，雙手合十鞠躬多次，場面感人。

(中時)