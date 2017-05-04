中市首案社會宅年底完工 社服站將進駐
台中市首案社會住宅豐原安康段預計今年底完工，是新政府上任後，全台第一處動工，也是第一個完工的社宅；為讓住民及鄰里社區居民享有更完善福利及照顧，台中領先全國設置醫療關懷服務站外，社會服務站將同時進駐，提供長輩共餐、老少共學等服務，重新構築「家的溫度」。
台中市政府與伊甸合作構築「家的溫度」活動，今天由副市長林依瑩與伊甸社會福利基金會董事長葉瀛賓共同揭牌，象徵雙方合作意向外，伊甸透過生動的話劇「安康的一天」，說明未來進駐豐原安康段的社會服務站機能，藉由第一棟社宅基地為據點，不僅讓社區獨好，更拓展鄰里共好的理念。
林依瑩說，除豐原安康段社宅外，未來每一棟社宅都會提供60坪空間設置社會服務站，不僅是服務豐原安康段社宅居民，也將鄰里社區民眾需求納入服務範圍；未來將依居民需求，研議社會服務站開放時間，也能串聯更多社福團體加入，讓服務不打烊。
伊甸社會福利基金會董事長葉瀛賓說，中央政府積極推動社會住宅，大多數政府單位較為注重硬體建設及租金優惠政策，台中市政府卻將社會福利、健康照顧等軟體設施引入社宅，相信在市府支持下，伊甸辦理的社會服務站，一定能成為豐原安康段周邊創造安樂生活的好鄰居。
都發局長王俊傑說，台中市已尋找到11處基地，目前共有約4000戶的社宅正在進行中，包括豐原區安康段、大里區光正段，及工程招標中太平區育賢段約700戶社宅，加上發包設計中的北屯區北屯段220戶等，總計約1100戶社宅正在進行中，加速朝4年5000戶目標邁進。
(中時)
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