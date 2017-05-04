毒蟲追撞桃園保大警車 2人被逮
桃園市警局保大員警今天凌晨2點多在中壢巡邏時，看見41歲蔡男駕車載32歲的姜姓友人經過，一臉神色詭異，準備攔車之際，蔡男竟搏命演出朝警車衝撞，隨後更上演追逐戰，最後撞上龍昌路上八方雲集大門鐵門，車內也被搜出海洛因和注射針筒，雙雙被依毒品、妨害公務罪嫌移送法辦。
警方表示，41歲的蔡男有毒品、詐欺等前科，上月19日才因毒品罪嫌被桃園地方法院判11個月徒刑，尚未入監就又犯案，今天凌晨他駕車載著同樣有毒品、詐欺等前科的32歲姜姓男子，行車經過中壢區龍東路時，路邊停靠講手機，卻看見保大的巡邏警車，立刻想上車逃逸，反而被員警注意。
保大員警要將正在講電話的兩人攔下之際，蔡民竟駕車迴轉並衝撞巡邏車，導致巡邏車右前葉子板及右後葉子板受損，並加速、關閉車大燈往中壢區中山東路四段方向逃逸，引發警匪追逐戰。
開至中壢區龍昌路296號時，蔡男疑因天色昏暗失控撞入一旁八方雲集店家，造成店家鐵門凹陷，兩員立刻上前壓制蔡男，並在車上搜出一級毒品海洛因1小包，和已使用過海洛因注射針筒1枝，蔡男坦承持有毒品，經驗尿結果呈陽性反應，訊後被依毒品、妨害公務罪嫌移送法辦，姜男也被依妨害公務罪嫌移送法辦。
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(中時)
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