力挺新南向 三大信保提供500億保證融資

行政院政委鄧振中說明新南向成果。（呂雪彗攝）

行政院院會今聽取新南向執行成果，行政院政委鄧振中今早宣布， 海外信保、中小企業及農業信保等三大信保基金，決定匡列50億元，合作提供500億元保證融資總額度，力挺新南向政策。其中中小企業信保及農保單一個案最高融資5000萬元新台幣；海外信保最高250萬美元，保證成數最高均8成，最快明天可申請。

三大信保基金董事長包括外信保林寶惜、中小企業信保蔡憲浩、農保宮文萍等三人，今早也出現行政院會，以行動力挺新南向。這項新南向信保融資額度，中小企業及農業信保限制業者前往新南向設立公司前，可申請資未性融資保證，支應土地廠房生產機器等支出；但海外信保融資額度除可申請資本性支出外，還可申請週轉性資金融資，對象不限，中大型企業也可申請，但需為已在海外設立公司、國人投資逾50% 具有控制力的公司才適用。

鄧振中進一步表示，去年5月到今年3月，台灣對新南向國家貿易成長率達到7.52%，國營事業到新南向國家的商業活動也增加，不僅公銀行庫在當地據點越來越多，商業銀行也紛紛到新南向國家設立據點，由於東南亞國家放寬簽證的關係，使得許多東南亞觀光客到台灣旅遊，政府也成立台灣清真推廣中心，輔導餐廳取的清真認證，吸引觀光客來台旅遊，今年1月到3月東南亞觀光客成長了30%，未來潛力可期。

林揆在院會中也說，新南向政策是目前非常重要的施政工作，一定要務實推動，特别是在加強新南向國家的經貿關係、人才交流及強化區域合作方面，各部會在業務範圍內要多做思考與籌劃，同時應集中資源妥善規劃核心項目，例如產業人才培育、醫藥衛生合作與產業鏈發展、創新產業合作、區域農業發展、新南向論壇與青年交流平台等「五大旗艦計畫」，希望提出具體政策績效和亮點。

(工商)