舉重》意志力決定一切 郭婞淳成功的關鍵

在亞錦賽破紀錄摘下三金的舉重好手郭婞淳，盼能在8月台北世大運再創佳績。（陳麒全攝／資料照）

里約奧運女子舉重銅牌郭婞淳，上周在土庫曼亞錦賽以破全國紀錄的成績摘下抓舉、挺舉與總和三面金牌，如今看似站在巔峰的郭婞淳，其實曾經歷過長期受傷的苦難，但她憑藉著意志力走過來，再創生涯新佳紀錄。

郭婞淳指導教練林敬能表示，回想2014年5月，婞淳在備戰仁川亞運練習時，被滑落的槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80%斷裂，復健期間除了不斷做心理建設、調整訓練計畫之外，意志力、不認輸是婞淳復原、再次成長的關鍵。

林敬能進一步指出，婞淳受傷後，除了左訓中心每天豐富的飲食外，還特別補充了高營養、好吸收的相關食品，盡力修復受損的肌肉。終於一點一滴的把體力與信心補回來，這次不僅亞洲舉重錦標賽衛冕奪金，也一舉打破奧運金牌紀錄，相信接下來的世大運會有更好的成績。

(中時電子報)