舉重》意志力決定一切 郭婞淳成功的關鍵
里約奧運女子舉重銅牌郭婞淳，上周在土庫曼亞錦賽以破全國紀錄的成績摘下抓舉、挺舉與總和三面金牌，如今看似站在巔峰的郭婞淳，其實曾經歷過長期受傷的苦難，但她憑藉著意志力走過來，再創生涯新佳紀錄。
郭婞淳指導教練林敬能表示，回想2014年5月，婞淳在備戰仁川亞運練習時，被滑落的槓鈴壓傷右大腿股外側肌，造成肌肉80%斷裂，復健期間除了不斷做心理建設、調整訓練計畫之外，意志力、不認輸是婞淳復原、再次成長的關鍵。
林敬能進一步指出，婞淳受傷後，除了左訓中心每天豐富的飲食外，還特別補充了高營養、好吸收的相關食品，盡力修復受損的肌肉。終於一點一滴的把體力與信心補回來，這次不僅亞洲舉重錦標賽衛冕奪金，也一舉打破奧運金牌紀錄，相信接下來的世大運會有更好的成績。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。