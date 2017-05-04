無照酒駕闖紅燈 男摔車後還想逃

新北市25歲林姓男子3日晚間11時許酒後騎車經過中原路、永安南路口時，被眼尖的巡邏員警攔查，林男見狀趕緊加速駛離，未料卻馬上摔車，他爬起後拔腿就跑，但只跑不到100公尺就被遭警方追上並制伏。警方表示，林男酒測值為0.4，訊後依公共危險罪將他移送法辦，並依道交條例對闖紅燈和無照駕駛等違規行為開罰。

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(中時)