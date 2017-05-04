慶母親節 中市辦「遇見兒童文學」特展講座
母親節即將到來，台中市文化局在台中文學館舉辦透過為期1個月的「遇見兒童文學」特展及2場講座課程，鼓勵親子共同學習，扮演兒童文學推手，也鼓勵小朋友創作童詩，表達對母親的愛與感謝。
「遇見兒童文學」特展，在台中文學館常設二館舉辦，展期即日起到6月4日，展覽內容為台灣兒童文學學會及《滿天星兒童文學雜誌》創立過程、出版期刊及成員的作品等，呈現其多年來推動兒童文學的成果。
7日在台中文學館研習講堂舉辦親子共讀繪本講座「台中文學館真有趣，去文學館遊戲」，邀請詩人陳秀枝透過繪本故事的引導，帶領親子一同探索臺中文學館，並進行短詩、短文的創作，將感受到的人事物透過文字及圖像分享出來。
13日將舉辦「媽媽，詩的源頭」講座，由推廣兒童文學的詩人蔡榮勇指導小朋友創作童詩，表達對母親的愛與感謝，同時由台灣兒童文學學會的成員朗誦應景的母親節詩作。2場講座採事先報名。
台中文學館開館後，規劃其中一棟即為兒童文學區，為孩童閱讀、學習、玩樂的地方，並於每週六下午安排故事志工與小朋友共讀台中在地繪本，藉以掀起城市閱讀風潮。
(中時)
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