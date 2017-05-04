世大運門票6月13日開賣 開幕式最便宜800元

台北世大運將在8月19日到30日登場，選定可容納2.6萬人的台北田徑場為開閉幕場館，北市府在開幕式特別推出200張5萬元的「贊助門票」，可享貴賓席視野，其餘門票為800元到3500元；閉幕式門票則在500到2000元間，本月中待賽程安排確定，開閉幕式及所有競賽門票將在6月13日同步開賣。

北市議會教育委員會今安排世大運籌辦進度專案報告，針對外界最關心的開幕式，將劃設貴賓席，提供200張5萬元「贊助門票」，供企業或私人以「記名制」購買，確保安全管制。另扣除FISU總會、貴賓及選手席，規劃3500元門票1000張、2000元門票1500張及800元門票1.1萬張。

閉幕式票價較低，最高價為2000元1300張、1000元1500張、500元1.3萬張，長者參與開閉是可享半價優惠，身障者則可免費入場；其餘競賽項目單日票為200元及300元，包括長者、兒童、世大運志工、低收入戶等，均有半價折扣。

議員王鴻薇今指出，贊助門票僅規劃200張太少，應提高企業贊助比例，否則市府賣票壓力會很大。不過世大運執行長蘇麗瓊說，企業想贊助也可購買一般門票，貴賓席座位有限，不打算提高贊助門票數量。至於外界擔心票房不佳，她強調，開幕式節目精彩可期，對門票完售有信心。

王鴻薇關心，市府會邀請哪些貴賓參與開幕式？蘇麗瓊說，國外貴賓由FISU負責，國內部分市府會邀請總統府、教育部、體育署等中央官員，也已發給歷任市長邀請函，包含任內爭取世大運主辦權的郝龍斌，陳水扁、馬英九則是以前總統身分邀請。

此外，世大運期間林口選手村餐廳採帳篷式搭建，議員李慶元質疑，8月天氣炎熱，屆時有3500人在內用餐，勢必悶熱難耐，他舉建國玉市為例，曾有廠商評估認為，國內帳篷不可能控制在28度以內，市府恐難做到。負責官員表示，會將帳篷室溫控制在26度，已測試評估過，可以做得到；蘇麗瓊也掛保證說，若屆時超過28度，「我來負責」。

(中時)