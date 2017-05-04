嘉市電動二輪車試騎 6日上路

嘉義市舉辦電動二輪車試騎體驗。（廖素慧翻攝）

嘉義市政府今年首推補助淘汰二行程機車每輛4500元及新購電動二輪車最高補助25000元，淘汰二行程機車換購電動二輪車最高補助31000元，環保局6日起到各社區舉辦電動二輪車試騎體驗，鼓勵民眾汰換電動機車。

環保局規劃試車地點及日期如下，5月6日在第一英郡大樓（義教街）、5月20日大寶鎮社區（忠孝路）、6月10日南帝王大樓（彌陀路）、6月24日精忠新城社區（林森東路），另有其他期程可上官網查詢。試騎體驗時間從上午10時至下午4時。

環保局長張志誠表示，淘汰二行程機車及使用綠能載具，減少空氣汙染，嘉義市近2年的PM2.5年均值減少了7.4微克/立方公尺，減少幅度全國第一，但PM2.5年均值仍偏高，減少汽 機車排放汙染廢氣，有助改善嘉義市空氣品質。

(中時)