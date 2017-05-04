陳子玄爆婚前劈腿 《世間情》男星被甩崩潰失聯
本土劇女星陳子玄在《世間情》中和董舜豪共譜「裕佩戀」，當時不少粉絲以為兩人會假戲真做，想不到去年她在臉書宣布，已和男星陳建隆結婚1年半，今年3月更生下愛子「恩恩」，婚姻生活幸福美滿，不過現卻遭爆料，她會對外瞞婚，是因在和陳建隆交往期間，同時劈腿董舜豪，男方得知後崩潰解約，不願再和陳子玄同台。
據《自由時報》報導，陳子玄在拍攝《世間情》時，和董舜豪燃愛火，後又跟陳建隆交往，周旋兩男之間卻沒被識破，據悉是她以「避免被跟拍」為由，要求董舜豪買車接送，另外換陳建隆接送時，會特別要他在兩條街外等，避免兩男友有機會碰面。
不過之後陳子玄打算和陳建隆定下來，就甩了董舜豪，直到女方在臉書宣布婚訊，他才知道自己被劈腿，常躲在角落大哭，若有和陳子玄同台活動，還會緊張發抖，崩潰到最後他拒和她在同公司，於是離開三立失聯，轉往大愛台拍戲，後他似乎透過宗教穩定情緒。
對此，陳子玄經紀人否認雙方有在一起過，「既然沒在一起，舜豪解約當然不是這個原因。」董舜豪經紀人也澄清沒這件事，「他們當初拍戲演一對，舜豪又比較會照顧人，難免會被講，但真的沒在一起。」
(中時電子報)
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