台灣藍鵲現身北市　飛撲民眾...遭BB彈反擊

目前正值台灣藍鵲繁殖期。（台北市動保處提供）

北市士林區公園及中山區忠烈祠，近來發生數起台灣藍鵲飛撲路人或遊客事件，有民眾應不堪其擾，以BB槍或是棍棒回擊，台北市動保處提醒，這些行為恐有觸法之虞。

動保處解釋，由於現在是台灣藍鵲繁殖期，牠們會因護巢本能從人們後方拍擊頭、肩，但多數不會造成傷害，動保處除會張貼告示提醒外，也呼籲大家用短暫忍耐換取生態環境，因為藍鵲寶寶再3至4週就會跟隨爸媽離巢。

由於接獲的通報中，已出現民眾因過於困擾而主動回擊的情形，動保處表示，這些舉動恐觸騷擾、虐待野生動物之規定，最高可依野生動物保育法處1年以下有期徒刑、拘役或科或併科6萬元以上30萬元以下罰金。

另外，若因而造成保育類野生動物死亡者，可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科10萬元以上50萬元以下罰金。

(中時電子報)