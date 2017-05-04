韓4月外匯存底3766億美元 史上第2高

據韓聯社4日報導，韓國銀行（央行）4日公布的數據顯示，截至4月底，南韓的外匯存底餘額較前一月增加12.7億美元，達3765.7億美元，創7個月來最高紀錄，也是史上第2高。

截至3月底，南韓外匯存底全球排名第8位。中國外匯存底3月較2月底增40億美元，達3.0091兆美元，居全球首位。日本一個月減少20億美元，以1.2303兆美元排在第2。

(旺報)