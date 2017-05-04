抹薑或辣椒解狐臭？醫生：別信偏方
網路盛傳塗辣椒、薑可以去除狐臭味，真的嗎？天氣炎熱，有狐臭的人又開始擔心搭乘大眾運輸工具，臭味難以掩蓋，紛紛向醫師詢問各種網路偏方，醫師表示，未經證實的網路偏方，因取得方便、成本低且無需動刀手術，十分容易取信一般民眾，然而，使用過度刺激性物品塗抹皮膚，可能造成毛囊阻塞或發炎等症狀產生，無助緩解狐臭。
奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑指出，狐臭不是疾病，但對患有狐臭的人而言，卻會對病人心理造成無形壓力，甚至社交障礙，他說，當父母皆狐臭體質，子女遺傳的機率高達8成；如父母其中一人有狐臭體質者，子女遺傳機率約5成。
也因狐臭惱人，網路流傳各種民俗療法或偏方，如使用生薑或炒鹽摩擦腋下，傳言生薑和鹽巴因具有殺菌作用，可以去除腋下細菌，減少腋下細菌造成的味道，甚至有人學神農嘗百草般，調製私方改善狐臭，如利用南瓜葉、田螺、蘇打粉或生辣椒等物品熬成汁塗抹或敷在腋下。
他提醒， 使用不當方法，輕微者皮膚發紅、發癢等過敏現象，但嚴重情況可能造成皮膚潰爛，甚至需做清創手術。如真的有狐臭問題，應至醫療院所就診，尋求專業醫師諮詢，選擇侵入或非侵入性治療，切勿聽信偏方。
目前狐臭分成侵入性和非侵入治療，前者有傳統汗腺手術及汗腺刮除術，至於非侵入式，最常見的就是止汗劑或體香膏，適合一般汗量及異味不嚴重患者，但需每天使用。
賴豐傑說，市面上唯一非侵入性，且具長久性效果的治療，就是微波熱能除汗系統。利用微波在真皮層與皮下脂肪層的交接處，提供60度熱能，交接處為大汗腺(頂漿腺)與汗腺所分佈的區域，利用微波熱能破壞汗腺，可同時改善狐臭及多汗症，微波熱能傳輸後會有冷卻系統，保護表皮不受熱傷害。
美國食品藥物管理局(FDA)臨床研究顯示，一至兩次療程，腋下的出汗量平均可減少8成以上，另有研究指出，療程後做組織切片，頂漿腺有效破壞達9成之多，且被高溫破壞的汗腺無法再生，具有長久性療效，也無代償性出汗的問題產生，且治療過程完全無傷口，也不會有疤痕，病人隔天即可正常上班，是目前針對狐臭和腋下多汗症最佳的非侵入性治療方式。
(中時)
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