抹薑或辣椒解狐臭？醫生：別信偏方

皮膚科主任暨醫學美容中心主治醫師賴豐傑示範微波熱能腋下除汗術，以非侵入性方式用微波能量破壞汗腺、安全有效。(奇美醫學中心提供)

網路盛傳塗辣椒、薑可以去除狐臭味，真的嗎？天氣炎熱，有狐臭的人又開始擔心搭乘大眾運輸工具，臭味難以掩蓋，紛紛向醫師詢問各種網路偏方，醫師表示，未經證實的網路偏方，因取得方便、成本低且無需動刀手術，十分容易取信一般民眾，然而，使用過度刺激性物品塗抹皮膚，可能造成毛囊阻塞或發炎等症狀產生，無助緩解狐臭。

奇美醫學中心皮膚科主任賴豐傑指出，狐臭不是疾病，但對患有狐臭的人而言，卻會對病人心理造成無形壓力，甚至社交障礙，他說，當父母皆狐臭體質，子女遺傳的機率高達8成；如父母其中一人有狐臭體質者，子女遺傳機率約5成。

也因狐臭惱人，網路流傳各種民俗療法或偏方，如使用生薑或炒鹽摩擦腋下，傳言生薑和鹽巴因具有殺菌作用，可以去除腋下細菌，減少腋下細菌造成的味道，甚至有人學神農嘗百草般，調製私方改善狐臭，如利用南瓜葉、田螺、蘇打粉或生辣椒等物品熬成汁塗抹或敷在腋下。

他提醒， 使用不當方法，輕微者皮膚發紅、發癢等過敏現象，但嚴重情況可能造成皮膚潰爛，甚至需做清創手術。如真的有狐臭問題，應至醫療院所就診，尋求專業醫師諮詢，選擇侵入或非侵入性治療，切勿聽信偏方。

目前狐臭分成侵入性和非侵入治療，前者有傳統汗腺手術及汗腺刮除術，至於非侵入式，最常見的就是止汗劑或體香膏，適合一般汗量及異味不嚴重患者，但需每天使用。

賴豐傑說，市面上唯一非侵入性，且具長久性效果的治療，就是微波熱能除汗系統。利用微波在真皮層與皮下脂肪層的交接處，提供60度熱能，交接處為大汗腺(頂漿腺)與汗腺所分佈的區域，利用微波熱能破壞汗腺，可同時改善狐臭及多汗症，微波熱能傳輸後會有冷卻系統，保護表皮不受熱傷害。

美國食品藥物管理局(FDA)臨床研究顯示，一至兩次療程，腋下的出汗量平均可減少8成以上，另有研究指出，療程後做組織切片，頂漿腺有效破壞達9成之多，且被高溫破壞的汗腺無法再生，具有長久性療效，也無代償性出汗的問題產生，且治療過程完全無傷口，也不會有疤痕，病人隔天即可正常上班，是目前針對狐臭和腋下多汗症最佳的非侵入性治療方式。

(中時)