南區銀髮人資中心 一案到底客製化服務

警務工作退休的王克中在南區銀髮人才資源中心協助下，順利在護理之家獲得總務一職。（吳江泉攝）

警務工作退休後遭逢喪親之痛的王克中（左），在勞動部南區銀髮人才資源中心輔導員胡媧祥（右）耐心協助下，逐步走出喪親之痛、露出難得的笑容。（吳江泉攝）

從事警務工作30年退休後遭逢喪親之痛的王克中，經朋友介紹來到勞動部南區銀髮人才資源中心，在輔導員胡媧祥耐心協助、陪同面試並在勞動部僱用獎助措施下，順利在屏東康乃心護理之家獲得總務一職，逐步走出喪親之痛、露出難得的微笑面對新的人生。

警佐職務退休的61歲王克中，經濟無虞卻因短期內屢遭喪親之痛，罹患創傷症候群不能自拔，過著頹廢、無重心的生活。有天，前往勞保局查個人勞保年金相關事宜時，恰巧看到勞動部高屏澎東分署就業服務相關資訊，興起找個工作改變萎靡生活的念頭，經過朋友介紹推薦他去勞動部南區銀髮人才資源中心尋求協助。

南區銀髮人資中心就業輔導員胡媧祥與王克中第一次會面時，王克中滿露紅絲的雙眼、失意落魄的精神狀態，都讓她對這位求職者印象深刻，雖感納悶但仍秉持著「一案到底」的服務初衷，透過多次諮詢，建立友善關係及信任感，在逐漸熟稔後得知王克中一年內喪失多位親人致傷心過度、夜夜無法成眠，最後只能藉由酒精麻醉自己。

「我一定要帶他走出來！」輔導員胡媧祥心底下了這個決定，她心裡清楚，得要趕快幫他找到生活重心，才能真正幫到王克中。於是她反覆從口袋職缺中嘗試向企業推介，並陪同面試，然而，一開始並非如此順利，但胡媧祥不氣餒，之後再運用勞動部「僱用獎助」措施推介他到屏東康乃心護理之家謀職，為鼓勵王克中、激發他「把握就業機會」，陪同他面試。

王克中說「胡媧祥是我的貴人，我應該要『認真』面對這份難得的工作機會，不能讓貴人為難」，認真的態度加上過去警務工作有管理及職場人際關係的資歷，終於順利獲得總務工作。而康乃心安養中心也安排王克中參與長照相關教育訓練課程，目前漸漸適應，找到自己重返職場的意義，穩定就業成功。

勞動部高屏澎東分署程泰運分署長表示，許多銀髮族在重返職場的過程是相當辛苦的，銀髮中心同仁採一案到底的客製化服務，陪伴求職者渡過艱難的求職期，也積極運用僱用獎助、職場學習再適應等就業促進措施作為後盾，鼓勵銀髮人才再投入職場，歡迎有意願創造事業第二春的銀髮族或雇主，逕電洽南區銀髮人才資源中心07-2222-778諮詢相關措施。

(中時)