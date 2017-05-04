台積心築藝術季15周年 擴大舉辦

台積心築藝術季系列活動今年將擴大自11日起至6月17日，舉辦包括6場諾貝爾文學講座、1場綠生態嘉年華、1場詩歌音樂會等豐碩的藝文活動。（陳育賢攝）

台積心築藝術季系列活動今年將擴大自11日起至6月17日，舉辦包括6場諾貝爾文學講座、1場綠生態嘉年華、1場詩歌音樂會等豐碩的藝文活動。（陳育賢攝）

為歡慶台積電30周年、台積心築藝術季也邁向15周年，今年的台積心築藝術季系列活動將擴大自11日起至6月17日，以超過1個月的時間，舉辦包括6場諾貝爾文學講座、1場綠生態嘉年華、1場詩歌音樂會等豐碩的藝文活動。

台積電文教基金會執行長許峻郎表示，台積電文教基金會每年精心打造心築藝術季各項節目，希望藉由多元的活動，讓美的種子播撒到社區各角落。尤其今年藝術季有3項非售票型活動，更適合喜愛文學詩歌的朋友及親子家庭一起來共同參與。

系列活動包括11日展開的6場「桂冠上的靈光」諾貝爾文學講座；為讓美育持續扎根，並融入環保生態教育理念，14日母親節當天，在新竹縣竹北市新瓦屋客家文化保存區則舉辦別出心裁的「我家也有綠公園─生態嘉年華」活動。

此生態嘉年華希望透過大型偶戲、愛地球動畫放映、綠市集、以及親子手作體驗、實地生態走覽、環保闖關活動，引領孩子在趣味中觀察，用心感受環境及愛護家園的重要性，闖關活動特別訂製種子飾品，要贈送給完成任務的小朋友，數量有限，送完為止。

另，為提升民眾的文學興趣，心築藝術季也再度與新竹縣文化局、IC之音竹科廣播電台，於20日下午4時在文化局戶外環形文化廣場，舉辦「青春在讀詩」詩歌音樂會，並邀請先輩詩人張香華，中生代知名詩人劉克襄、楊佳嫻與林德俊，以及高中新生代朗讀隊伍新竹中學、建功高中，展開難得的跨世代詩歌對話，在詩人節前夕，以音樂與朗讀吟詠在地文學季風。

縣長邱鏡淳表示，台積電不僅執國內產業之牛耳，在藝術文化上耕耘及貢獻更有目共睹，每年藉由心築藝術季的舉辦，為大新竹地區的民眾帶來精彩的藝文饗宴，期望透過台積心築藝術季系列活動傳達共同愛護環境的永續教育理念及扎根地方的服務精神，誠摯邀請民眾前來與我們共享。

(中時)