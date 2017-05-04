陸科學家新發明 二氧化碳加氫變汽油
中國科學院表示，中科院大連化學物理研究所孫劍、葛慶杰研究員團隊，發現了二氧化碳高效轉化新過程，並設計了一種新型多功能複合催化劑，首次實現了二氧化碳直接加氫製取高辛烷值汽油，相關過程和催化材料已申報多項發明專利。該研究成果2日發表於學術刊物《自然·通訊》上，被譽為「二氧化碳催化轉化網域的突破性進展」。
孫劍說，相比於更活潑的「孿生兄弟」一氧化碳，二氧化碳分子非常穩定，難以活化，與經典的費托合成路線相比，二氧化碳與氫分子的催化反應更易生成甲烷、甲醇、甲酸等小分子化合物，而很難生成長鏈的液態烴燃料。
為了解決這一問題，研究團隊設計了一種高效穩定的多功能複合催化劑。孫劍介紹，這種催化劑有三個優勢，一是能在接近工業生產的條件下進行轉化，有利於大規模生產；二是這種方法生產的汽油排放能滿足環保要求，其主要指標苯、芳烴和烯烴基本能滿足國家五級環保標準；三是具有較好的穩定性，可連續穩定運轉1000小時以上，察看出潛在的應用前景。
(旺報)
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