申報所得稅新妙招 竹市稅務局籲使用健保卡

線上繳稅示範。（徐養齡翻攝）

繳稅季開始，竹市稅務局呼籲民眾多利用線上申辦。（徐養齡翻攝）

報稅季到了，新竹市稅務大樓進入人滿為患的高峰期，稅務局提醒民眾，可多使用自然人憑證，另外「健保卡及註冊密碼」也可線上申報所得稅、查繳房屋稅，省時又有效率。

稅務局表示，今年新增「健保卡及註冊密碼」，民眾可先到健保署「健保卡網路服務註冊」網頁，完成申請密碼註冊後，就可在家透過綜合所得稅電子結算申報繳稅系統下載所得、扣除額資料及申報綜合所得稅，還能線上查繳房屋稅。

(中時)