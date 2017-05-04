自己人生已太沉重！少子化危機 媽媽說心聲

「只能看卵巢慢慢衰老，因為自己的人生已太沉重！」搶救低迷生育率，立法院今天召開公聽會，全職媽媽邱宜君哽咽說出多數母親心聲。專家直言，台灣人不是生不起、而是養不起，解決少子女化危機，強化公共托育才是解方。

立法院衛環委員會今天召開「改善少子女化政策方向─產假合理天數、育兒留職停薪津貼制度及托育多元公共化」公聽會，邀集包括婦女、家長等民間團體與相關領域專家學者，討論修法方向與對策，盼讓女性「更敢生」。

邱宜君代表「生產改革行動聯盟」表示，身為2個小孩的媽媽，處於少子化議題第一線，無法兼顧工作與家庭，選擇離職，她認為，台灣應創造對於女性、特別是進入婚姻的女性更友善的環境，否則有辦法生的媽媽也會卻步。

她說，多數人不願「把孩子放在不會變好的明天」，政府應正視困境，媽媽聚會總列舉托育、房貸、職場多項問題，「哪個女人想再生小孩？」批評政府一味撒錢，始終未能真正解決問題，要求衛生福利部恢復並普及共照制度。

「少子化危機，連神明也著急！」多數專家學者認為，強化公共托育才是解方。台灣婦女團體全聯會理事長陳秀惠表示，台灣女性29歲前就業率達高峰，卻因婚育退出職場，台灣高教育、低就業、低生育窘境是根本問題。

她說，應普及平價、優質公托，方能解決女性就業困境，支持延長產假與薪資公共化，由政府分攤薪資以創造合理薪資替代率，養得起兩個小孩。

托育政策催生聯盟召集人劉毓秀也說，研究顯示，提升生育率、保障婦女權益的唯一有效政策工具，就是平價、優質、普及的公共托育，政府必須支持父母兼顧工作與育兒、家長負擔得起養兩個小孩，托育人員也要有合理待遇。

全國教保產業工會理事長簡瑞連則說，公共化量能不足，很多家長找不到平價幼兒園，曾見媽媽哭著辭職，政府應提高托育措施而非花錢補助。

兒福聯盟文教基金會主任李宏文表示，兒童最佳利益為基本考量，國家應給予家長適當協助，除現金給付，有權享有托兒服務及設施。我國6歲以下兒童約有126萬人，6年至少須花費100萬元，多項補貼措施卻讓家長無感。

婦女新知基金會秘書長覃玉蓉指出，有超過1成女性因懷孕遭調動職務、甚至復職後工作內容加倍；更有半數曾遇雇主刁難、48％請育嬰假不順利，勞動部應針對職場現況定期統計調查，作為政策依據，並強化申訴管道。

(中時)